Detectan caso de gusano barrenador en Villa Madero, Michoacán

MORELIA, Mich.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán informa este martes de la detección de "un caso aislado de gusano barrenador en Villa Madero".

Acciones de la autoridad ante el gusano barrenador

En un mensaje en redes sociales precisó que se trata de un caso único que fue confirmado por el Senasica y que el animal ya es atendido y se encuentra bajo vigilancia.

Detalles confirmados sobre el caso en Villa Madero

También señaló que se refuerzan acciones sanitarias e hizo un llamado a ganaderos a revisar heridas y reportar casos.