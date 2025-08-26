Pedirán a EU investigar el caso Casino Royale

Al señalar que una persona que murió en el atentado al Casino Royale tenía la ciudadanía estadounidense, familiares de las víctimas informaron que acudirán al Gobierno de Estados Unidos para pedir que investiguen los hechos.

Un grupo de familiares acudió hoy al memorial del Casino Royale ubicado sobre Avenida San Jerónimo y dejó una ofrenda de flores y veladoras para conmemorar el 14 aniversario del atentado.

"Ahora que consideran que son delincuentes terroristas que caiga todo el peso de la Ley porque vimos que las personas como, me duele mencionarlos, como el Z40 y el Z42 que ya están siendo juzgados en Estados Unidos es muy diferente", dijo Samara Pérez, vocera de los familiares.

"Aquí en México todos los indiciados siguen amparados, sentenciados sí, pero amparados todos. El sistema jurídico de nuestro país es muy lento", añadió.

Indicaron que esta semana acudirán al Consulado Americano para entregar un documento y pedirle al Gobierno que inicie un proceso de investigación.



