Sortearán 31 mil 934 casas para el Bienestar: Sheinbaum

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Chignahuapan, Puebla, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el inicio de 154 sorteos en 147 municipios de 30 entidades para la asignación de 31 mil 934 viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, los cuales se realizarán a nivel nacional del 16 de diciembre al 17 de diciembre.

"Entonces a partir del día de hoy inician los sorteos en distintos lugares del país en donde se están construyendo las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda", resaltó en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo"

La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que la Conavi llevó a cabo una inscripción en territorio a través de asambleas y vía internet; sin embargo, se recibió una demanda mucho mayor a la vivienda que se construye este año por lo que se decidió hacer un sorteo.

"Entonces decidimos que se hiciera por sorteo, que es lo mejor, es la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección, de si realmente no son derechohabientes del IMSS, o del Infonavit, del FOVISSSTE, de la situación económica de las familias y fueron seleccionadas un número de familias y a partir de ahí se hace este sorteo", explicó.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, anunció que en este primer sorteo participan más de 400 personas, lo que representa un momento histórico que da inicio a 154 sorteos en 147 municipios para seleccionar a las primeras familias beneficiadas de las 161 mil personas que se registraron en este primer ejercicio.

Señaló que ya se superó la meta de construcción de este año al tener 390 mil 973 viviendas en obra, lo que representa un avance sexenal del 22 por ciento, de las que 81 mil 896 corresponden a la Conavi y 308 mil 987 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que se registraron en Chignahuapan, Puebla, 444 familias, se construyen 256 viviendas, de las que el 20 por ciento son lugares en renta para jóvenes, 66 viviendas pasan de forma directa a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que en el sorteo se asignan 139.

Explicó que este sorteo se hace a través de una tómbola de la que se saca un número de registro de la familia beneficiada, este proceso es supervisado por un interventor de la Secretaría de Gobernación, así como por un notario.

El primer número seleccionado en el sorteo realizado en Chignahuapan, Puebla, fue el 2501068964.







