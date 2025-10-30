Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes"

Las autoridades capitalinas detallaron que el operativo de rescate de 80 niñas y adolescentes del albergue "Casa de las Mercedes" fue en las dos sedes de la institución: la de la calle Schultz y Berriozábal, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De los 80 menores rescatados, 47 se encontraban en la sede Schultz y 33 en Berriozábal.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La jefa de gobierno, Clara Brugada, indicó que las menores están seguras y están siendo atendidas. "Después de esta intervención, que se hizo a partir de una de la resolución de un juez, de que pudiéramos proteger a las menores, sacándolas de ese lugar, pues ya estamos en una situación distinta. Hoy por hoy estamos en pláticas con el patronato, con la junta de asistencia privada, en donde tenemos alternativas para que puedan estar, las menores, bien atendidas".

"El personal del DIF y de la Fiscalía realizaron todas las diligencias para garantizar reubicar a las niñas a otros espacios, se estará analizando y valorando el lugar definitivo donde se van a quedar y que cumpla con todas y las mejores condiciones", dijo.

¿Qué acciones se tomarán para el bienestar de las menores?