Infonavit: En diciembre se resuelve toda la cartera impagable

CIUDAD DE MÉXICO.- Octavio Romero, titular del Infonavit, aseguró que en diciembre de este año queda resuelta toda la cartera impagable que había en el Instituto.

En la conferencia mañanera de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Octavio Romero aseveró también que las personas jóvenes, con seis meses de estar cotizando, ya tienen derecho a una vivienda entonces que ya se les está entregando.

¿Qué avances se han presentado en el Infonavit?

Al presentar avances en los programas de vivienda, Romero Oropeza dijo que "cuando nosotros llegamos" había 6 millones 563 mil créditos activos en el Infonavit. "Los créditos en el Infonavit hasta antes del presidente López Obrador eran impagables porque se les cobraba de más", declaró al asegurar que en esa administración se empezaron a cobrar correctamente y eso se refleja en el índice de morosidad.

"Nos quedó esta herencia maldita de los créditos impagables de 4 millones 856 mil que empezamos a corregir desde el principio de la administración por instrucciones de la Presidenta", dijo. "Llevamos 2 millones y medio que ya están reestructurados, ya la gente puede pagarlos. Y de aquí a diciembre de este año vamos a completar los 4 millones 856 mil; nos faltan 2 millones 356 mil créditos y en diciembre de este año queda resuelta toda esta cartera impagable que había en el Infonavit", expuso Romero.