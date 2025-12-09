Cárteles mexicanos irrumpen en Guatemala

Al menos cuatro hechos de violencia vinculados a la incursión de cárteles mexicanos del narcotráfico en territorio guatemalteco dejaron un civil muerto y un militar herido, confirmaron este lunes autoridades de Guatemala. Los incidentes ocurrieron en comunidades fronterizas de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, en el occidente del país.

Detalles confirmados sobre los ataques en Guatemala

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, informó que las incursiones se registraron en La Mesilla, Nentón y La Democracia, en Huehuetenango, así como en Tacaná, en San Marcos. De acuerdo con el funcionario, los grupos criminales utilizaron drones con explosivos, colocaron mensajes intimidatorios y quemaron varios microbuses durante los ataques.