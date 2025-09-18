Banqueros mexicanos deben reforzar combate a finanzas de los cárteles

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se reunió este jueves con la Asociación de Bancos de México, con quien abordó el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para combatir a los cárteles de la droga e interrumpir el flujo del letal fentanilo hacia Estados Unidos.

"Durante la reunión, el subsecretario Hurley enfatizó que el sector financiero mexicano desempeña un papel crucial en la defensa contra el financiamiento ilícito y destacó nuestras advertencias y alertas públicas como herramientas clave para ayudar a los bancos a mejorar su cumplimiento", señaló el organismo en un comunicado.

El funcionario estadounidense subrayó el compromiso del Tesoro de cortar el financiamiento de los cárteles y destacó las recientes medidas de cumplimiento como evidencia de la determinación de Estados Unidos de garantizar que el sector privado cumpla con su parte para desmantelar las redes de cárteles.

"El Subsecretario también expresó su profundo agradecimiento por la sólida alianza entre Estados Unidos y México, destacando el papel fundamental tanto del gobierno como de la industria en el avance de los objetivos de seguridad compartidos", dijo.