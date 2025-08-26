Fuerzas federales y estatales reforzarán seguridad en Sinaloa





CULIACÁN, Sin

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer que se va a reforzar con fuerzas federales y estatales la seguridad en los municipios sureños de Escuinapa y El Rosario, donde se presentaron bloqueos de carreteras, con despojos de camiones de carga por parte de grupos delictivos.

Comentó que este tema que se escenificó el lunes pasado, fue abordado en la Mesa de Seguridad, en donde se tomó el acuerdo de diseñar un esquema de seguridad permanente en esa zona que colinda con el vecino estado de Nayarit.

Sobre el hallazgo de dos personas muertas por impactos de bala, en un camino que conduce a la comunidad de El Camarón, en el municipio de Escuinapa, aún no se tiene evidencias que estas muertes puedan estar relacionados con los hechos de violencia que se presentaron en las carreteras libre y de cuota.

Rocha Moya afirmó que no se tiene elementos para deducir que las confrontaciones que se registraron en las vías terrestres, de los municipios de Escuinapa y El Rosario, se derivó del ingreso de personas armadas procedentes del vecino estado de Nayarit.