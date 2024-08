"El Mayo" Zambada iba a reunión con el gobernador de Sinaloa cuando dice que fue "secuestrado"

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, dijo que "no me entregué, me secuestraron", en una declaración difundida a través de su abogado, Frank Pérez.

Detalló que fue emboscado cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, político asesinado el día de la detención del capo, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El capo especificó que "no llegué voluntariamente a Estados Unidos. No tuve ningún acuerdo con cualquier gobierno. Al contrario, fui secuestrado y llevado a EU contra mi voluntad".

En el mensaje, el cofundador del Cártel de Sinaloa detalló que "Joaquín Guzmán López me pidió asistir a una reunión para ayudar a resolver unas diferencias entre líderes políticos en nuestro estado".