La Gallina se declara inocente en juicio por tráfico de cocaína

Roberto Nájera Gutiérrez, alias "La Gallina" o "Kunfu Panda", lugarteniente del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán en el sureste del país, se declaró inocente del delito de tráfico de cocaína ante la Corte del Distrito Norte de Georgia, tras ser extraditado a los Estados Unidos.

Detalles sobre la extradición de La Gallina a Estados Unidos

Nájera Gutiérrez fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) a agentes del Servicio de Alguaciles de EU, luego de que en diciembre del año pasado perdió la batalla legal para evitar su traslado al vecino país del norte.

El fiscal federal para el Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, acusó a "La Gallina" o "Kunfu Panda" de distribuir cantidades masivas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un comunicado.

Acusaciones de tráfico de cocaína contra Roberto Nájera Gutiérrez

Según la investigación de la DEA, Nájera Gutiérrez dirigió y coordinó el transporte marítimo de grandes cantidades de cocaína desde Colombia y Ecuador a Honduras y Guatemala. Una vez en Centroamérica, la droga se contrabandeaba a través de la frontera de Guatemala con México, para después ser distribuida a otros narcotraficantes de alto rango en México, quienes la ingresaban a Atlanta, Chicago y los estados de Florida, Nueva York y California.

Asimismo, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) afirma que Nájera Gutiérrez también coordinaba la recaudación y remisión de las ganancias del narcotráfico a través de cuentas bancarias.

Impacto de la detención de La Gallina en el narcotráfico

El lugarteniente de "El Chapo" Guzmán fue detenido en 2013 en el estado de Yucatán y en 2023, se le cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Finalmente, y tras un proceso legal, el 8 de enero de 2026, se concretó su extradición a los Estados Unidos, luego de que un Tribunal Colegiado dio luz verde al gobierno de México para su traslado.

"Esta acusación federal, así como la reciente comparecencia en Atlanta del presunto narcotraficante Zhi Dong Zhang, del Cártel de Sinaloa, demuestra el alcance global de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y subraya que los narcoterroristas en el extranjero finalmente enfrentarán la justicia en los tribunales estadounidenses", destacó el fiscal Theodore S. Hertzberg.