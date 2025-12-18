Procesan a ´El Limones´ por delito de narcotráfico

Un juez de control vinculó a proceso a Edgar Rodríguez Ortiz, alias "El Limones", y ratificó la prisión preventiva oficiosa en su contra por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

¿Qué delitos se le imputan a Edgar Rodríguez Ortiz El Limones?

Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba que permitieron al juzgador dictar la medida cautelar y ordenar que el imputado permanezca recluido en ese centro penitenciario de máxima seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, Rodríguez Ortiz es identificado como presunto operador financiero de "Los Cabrera", célula vinculada al Cártel de Sinaloa, además de dirigente del grupo sindical Catem, lo que, según las autoridades, le habría permitido ampliar su red de operaciones y protección.

Acciones de la autoridad en la detención de El Limones

La Fiscalía General de la República señaló que el grupo delictivo al que pertenece "El Limones" estaría relacionado con amenazas y extorsiones contra comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, en el estado de Chihuahua, como parte de sus actividades criminales.

Rodríguez Ortiz fue detenido por fuerzas federales en la colonia José Guadalupe Rodríguez, en el municipio de Durango, donde se aseguraron armas largas, cargadores, un vehículo, equipo táctico y diversos objetos considerados constitutivos de delito.

Detalles sobre la vinculación a proceso de El Limones

La vinculación a proceso de Edgar Rodríguez Ortiz representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en la región, destacando la importancia de las acciones de las autoridades para desmantelar redes delictivas.