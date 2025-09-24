PRI despliega manta en Senado del "Cártel de Morena"

El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República desplegó una enorme manta en el salón de sesiones con imágenes de personajes de Morena, encabezados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes señala como integrantes del "Cártel de Morena".

La manta tiene la leyenda "El narco-gobierno que padece México" e "Integrantes del Cártel de Morena" y se pueden observar los rostros del exmandatario, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, el líder de la bancada morenista en el Senado, Adán Augusto López, los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y Sinaloa, Rubén Rocha; los exgobernadores de Chiapas, Rutilio Escandón, y de Veracruz, Cuitláhuac García; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett; y el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez.