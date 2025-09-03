Sentencian a 58 años a Benjamín Guzmán Quintanilla por crímenes en Baja California

En reposición de procedimiento penal, un juez federal dictó sentencia de 58 años de prisión a Benjamín Guzmán Quintanilla, alias "El Benji", quien trabajó para el lugarteniente del Cártel de los Arellano Félix en Baja California, Teodoro García Simental, "El Teo".

Luego de que el Ministerio Público del caso presentara nuevamente las pruebas suficientes, el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en Nayarit declaró al "Benji" culpable de los delitos delincuencia organizada, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos víctimas, daño en propiedad ajena y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El sentenciado fue detenido por elementos de la extinta Policía Federal en la ciudad de Tijuana, junto con una veintena de sicarios de los Arellano Félix, a quienes les decomisaron artefactos bélicos.