Pide ’El Chapo’ ver a su abogado

Joaquín “El Chapo” Guzmán solicitó la intervención del Juez Brian Cogan, quien lo condenó a cadena perpetua por narcotráfico, para poder comunicarse y ver a su abogado Israel José Encinosa.

En una carta, recibida este martes en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, donde despacha el Juez Cogan, el fundador del Cártel de Sinaloa le pide su ayuda para entrar en comunicación con su abogado.

“Amable Juez Brian Cogan, de la manera más atenta, respetuosamente le escribo lo siguiente, me mandó decir el abogado José Israel Encinosa (sic) que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el Gobierno le permita al abogado que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono.

“El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió. El abogado tiene alrededor de diez meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme y hablar por teléfono”, expone “El Chapo” Guzmán en un texto con faltas de ortografía y donde reitera su petición en varias ocasiones.

Actualmente Joaquín “El Chapo” Guzmán se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado. Su petición está dirigida al Juez que lo condenó a cadena perpetua.

“Yo pensé que ahora que usted ordenó que autoricen al abogado Encinosa que me visite y que me hable por teléfono, pero hasta el día de hoy al abogado no le han autorizado. Disculpe que lo moleste otra vez de nuevo.

“Hace alrededor de un mes y medio le escribí pidiendo de favor le autorice al abogado Encinosa me pueda visitar. Le doy las gracias por ordenar que la autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono y de nuevo lo molesto que le ordene otra vez al Gobierno que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado”, se lee en un texto difundido este martes.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue extraditado a Estados Unidos para afrontar el llamado “juicio del siglo” en Brooklyn, donde despacha el Juez Brian Cogan, quien lo condenó a cadena perpetua en 2019 por narcotráfico.

En 2024, el “Chapo” Guzmán solicitó al mismo Juez su intervención para poder comunicarse con sus hijas mellizas, y acusó discriminación.

“El centro dejó de concederme llamadas con mis hijas. Y no he tenido llamadas con ellas desde hace siete meses. He preguntado cuándo me van a dar una llamada con mis hijas y el personal de aquí me dijo que el agente del FBI que monitorea las llamadas no contesta. Eso es todo lo que me han dicho.

“Es una discriminación sin precedentes contra mí. Han decidido castigarme no dejándome hablar con mis hijas”, reprochó entonces.