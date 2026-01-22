Carreteras de Tamaulipas en el plan de 50 mil mdp

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en 2026 el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón tendrán una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp) para atender 18 mil kilómetros (km) de la Red Carretera Federal generando 100 mil empleos en todo el país.

"Hoy anunciamos el programa del Megabachetón en el país, es el programa intensivo de repavimentación y bacheo, son 50 mil millones de pesos, destinados este año a la repavimentación de carreteras federales, bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras, recogimos también las solicitudes de las personas y vamos a las carreteras federales", destacó en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

La Jefa del Ejecutivo Federal, hizo un llamado a gobernadores, gobernadoras, presidentas y presidentas municipales a destinar una parte de sus presupuestos a la intervención de caminos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que de los 18 mil km que serán intervenidos a través del Programa Nacional de Conservación de Carretera y Bachetón, 7 mil 100 km, el 70 por ciento, corresponden a ejes troncales.

Detalló que la intervención se dividirá en cinco regiones:

* Noroeste: Inversión de 8 mil 659 mdp para intervenir 3 mil 170 km. Comprende los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, en los que se intervendrán los corredores Corredor del Pacífico; México – Nogales; Mazatlán – Matamoros y Golfo - Norte, así como las rutas 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 34, 36, 40, 45 y 49.

* Noreste: Inversión de 7 mil 113 mdp para intervenir 2 mil 110 km. Comprende a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, donde se atenderán los corredores México - Nuevo Laredo; Querétaro - Cd. Juárez; Veracruz - Monterrey; Mazatlán – Matamoros; Corredor Golfo de México - Huasteca y las rutas 2, 23, 25, 29, 30, 35, 40, 44, 45, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 70, 80, 85, 97, 101, 102, 114, 120 y 180.

* Centro-Occidente: Inversión de 7 mil 300 mdp para intervenir 2 mil 444 km. Comprende a Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, en los corredores México-Nuevo Laredo; Manzanillo-Tampico; Centro - Occidente – Bajío y Guadalajara - Zacatecas. Y las rutas, 14, 15, 22, 23, 25, 35, 37, 43, 45, 51, 54, 55, 57, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 84, 90, 98, 110, 111, 120, 126, 200 y Q20.

* Centro: Inversión de 7 mil 243 mdp para intervenir mil 998 km. Comprende al Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se trabajará en los corredores Acapulco - Tuxpan; Acapulco - Veracruz; Corredor del Altiplano; Corredor Centro – Golfo; México - Veracruz y las rutas 5, 45, 51, 55, 85, 88, 95, 105, 113, 115, 117, 119, 121, 129, 130, 131, 134, 136, 140, 142, 144, 150, 160, 166, 190 y 200.

* Sur-Sureste: Inversión de 10 mil 873 mdp para intervenir 3 mil 140 km. Comprende a Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán en los corredores Puebla - Progreso; Puebla - Tapachula; Circuito Transístmico; Acapulco - Veracruz; Corredor Altiplano; Península de Yucatán y las rutas 125, 127, 131, 140, 145, 147, 150, 175, 176, 179, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 195, 199, 200, 201, 211, 217, 221, 225, 259, 261, 281, 295 y 307.

Esteva Medina resaltó que en 2026 se adquirirán 11 trenes de pavimentación que se sumarán a los 20 que fueron adquiridos en 2025, con lo que cada estado tendrá estos equipos para atender la Red Carretera Federal Libre de Peaje a través de trabajos de recuperación y carpeta, fresado y microcarpeta.

Respecto al programa Bachetón, informó que en 2026 se adquirirán 62 equipos para atender el mantenimiento preventivo y rutinario a través de una inversión de 372 mdp. Puntualizó que una vez a la semana se recorrerá completa la Red Carretera Federal Libre de Peaje para tener un diagnóstico de baches y registrarlos en el Sistema de Información y Control de la SICT y con ello atenderlos en un máximo de 72 horas.



