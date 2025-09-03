Dan a Slim concesión en energía geotérmica

El Gobierno federal otorgó una concesión a 30 años a Energías Alternas, Estudios y Proyectos (Enal), empresa filial de Grupo Carso, del empresario mexicano Carlos Slim, para la explotación de recursos geotérmicos que, entre otras cosas, generen energía eléctrica.

A través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalló que la concesión constará del derecho de uso, aprovechamiento y explotación de recursos geotérmicos en Celaya, Guanajuato.

Dicho proyecto tendrá por objetivo generar energía eléctrica.

“El Título de Concesión tiene por objeto otorgar al Concesionario el derecho de uso, aprovechamiento y explotación exclusivo del Área Geotérmica denominada Celaya, en el Estado de Guanajuato, con el propósito de generar energía eléctrica, así como destinar el Recurso Geotérmico a Usos Diversos.

“El presente título de Concesión no otorga derechos reales a su titular, sólo genera un derecho temporal para la explotación del Recurso Geotérmico, durante la vigencia de dicho título de Concesión”, explicó.

En el decreto se explica que el título lo otorga el Gobierno federal a través de la Secretaría de Energía.