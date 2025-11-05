Transportistas marchan por la paz en Michoacán

MORELIA, Mich.- Las protestas continuaban este miércoles para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo. Esta mañana, transportistas de diferentes organizaciones realizaron una caravana por la paz y seguridad de Uruapan.

La caravana inició en punto de las 9 de la mañana y recorrió el Paseo de La Revolución; posteriormente, el Paseo Lázaro Cárdenas, Avenida Juárez y concluyó en el Centro Histórico, donde colocaron una ofrenda floral en honor a la memoria del alcalde independiente muerto a tiros.

"Tu legado sigue y seguirá siempre, Carlos Manzo", se lee en una lona colocada en el cofre de un tráiler de la rodada y manifestación, que paralizó por casi una hora las principales avenidas de esa ciudad, ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana.

¿Cuál fue la razón de la protesta?

"La razón por la que estamos aquí es por lo que ha pasado. Toda la sociedad estamos conmovidos. Sobre todo, porque el señor presidente municipal siempre nos apoyó a todos los camioneros; siempre hubo apoyo de él hacia nosotros y ahora nos toca a nosotros levantar la voz, para que haya justicia y paz", reiteró Roberto Heredia, uno de los representantes de la Asociación de Camioneros Unidos Uruapan.

¿Qué acciones se llevaron a cabo durante la manifestación?

En ese mismo sentido, fue el pronunciamiento de los demás transportistas de carga, que llevaron su rodada de manera pacífica, desde uno de los principales accesos hasta el centro de Uruapan, donde colocaron su ofrenda en el lugar en el que fue asesinado Manzo Rodríguez.