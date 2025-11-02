En marcha por Carlos Manzo, manifestantes irrumpen en Palacio

Este domingo, grupos de manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno ubicado en Morelia, en el estado de Michoacán, para protestar contra la violencia creciente en la entidad, así como el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido este sábado 1 de noviembre por sujetos armados.

De acuerdo con "La Voz de Michoacán", fuerzas policiales acudieron rápidamente para contener a los manifestantes y dispersar a las personas que lograron abrir las puertas del recinto gubernamental.

En videos difundidos por "Quadratín Michoacán", se observa que durante el asalto al Palacio de Gobierno, los protestantes arrojaron muebles por las ventanas bajo consignas de búsqueda de justicia y aumento de seguridad. Los hombres encapuchados también prendieron fuego con bombas molotov a distintas oficinas de la sede y realizaron pintas en las paredes del lugar. Entre gritos de "¡justicia!", "¡asesinos!" y "¡Uruapan no está solo!", los equipos antimotines detuvieron a distintos manifestantes con el uso de gas lacrimógeno y balas de goma.

En el interior de Palacio de Gobierno, "Quadratín Michoacán" también compartió imágenes de los participantes, algunos sin cubrirse el rostro, quienes cargan muebles hacia el balcón y los arrojan al suelo. Ante la llegada de uniformados, todos con escudos antidisturbios, los protestantes externaron su molestia con su presencia, gritando consignas como "así deberían ponerse con los narcos".