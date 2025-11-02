Laisha Wilkins condena asesinato de alcalde de Michoacán

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo fue asesinado en un ataque armado la noche del pasado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de las Velas en la explanada principal de la ciudad.

El Gabinete de Seguridad reportó que el funcionario fue herido por múltiples impactos de bala en un atentado armado, por lo que fue trasladado a un hospital regional, en donde horas más tarde perdería la vida. De acuerdo con la información publicada, en el lugar fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos, mientras que uno de los agresores perdió la vida.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

A través de redes sociales, la actriz Laisha Wilkins compartió su postura y su sentir frente al caso. Además, lanzó un duro mensaje a los usuarios, haciendo un llamado a los mexicanos para "tomar la responsabilidad y dejar de normalizar la violencia" que azota al territorio mexicano. Con un tono firme, la presentadora reprobó la pasividad y el conformismo del pueblo frente a la situación que vive México actualmente.

En una publicación en la plataforma de 'X', Wilkins escribió: "Somos culpables, dejemos de deslindarnos de nuestra responsabilidad, hemos normalizado los homicidios en nuestra cara, los secuestros, las desapariciones, la corrupción; ya nada nos mueve, callamos, somos permisivos y sobre todo individualistas. ¡Qué horror de sociedad egoísta!".

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Asimismo, llamó a la sociedad a "despertar" y levantar la voz en beneficio del país para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir. "Espero que todo eso sea para un máximo bien... Para que despertemos como ciudadanía y nos hagamos responsables de los gobiernos que tenemos y de los mexicanos que, valientemente, se atrevieron a alzar la voz por el bien de todos y murieron por ello. Me dueles, México", sentenció.

Finalmente, en una tercera publicación, la apodada en redes "Reina de Dinamarca" destacó el valor cívico de Manzo, reconociendo su esfuerzo por combatir de cerca el crimen organizado. "El alcalde Carlos Manzo era el único real líder emergente que teníamos en el país. Al asesinarlo a él, también, asesinan la esperanza de un México libre y seguro. Acallan voces, silencian la verdad, prevalece el miedo y la muerte de la democracia y de la justicia protagoniza."