Abuela de Carlos Manzo participa en marcha Generación Z

La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, acusó al diputado Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto, el pasado 1 de noviembre.

En silla de ruedas participa en la marcha que avanza en estos momentos sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Zócalo capitalino.

"Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador", afirmó doña Raquel.

Y pidió que se investigue al diputado federal morenista por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

"Investiguen a Godoy, ahí mismo estaba Godoy y lo mandaron a matar. Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo", contó doña Raquel.

Cientos de manifestantes marchan sobre Paseo de la Reforma, al grito de "Carlos no murió, el Gobierno lo mató".

La marcha Generación Z se ha convertido en un espacio de protesta donde los ciudadanos expresan su descontento por la violencia y la impunidad en el país. La participación de doña Raquel es un símbolo de la lucha por la justicia y la memoria de su nieto.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La acusación de doña Raquel contra Leonel Godoy ha generado reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios han mostrado su apoyo a la abuela y han exigido una investigación exhaustiva sobre el caso de Carlos Manzo.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

La marcha no solo busca justicia para Carlos Manzo, sino que también pone de relieve la necesidad de un cambio en las políticas de seguridad y justicia en México. La voz de doña Raquel resuena entre los manifestantes, quienes claman por un futuro sin violencia.