Segob lamenta asesinato de periodista Carlos Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó el asesinato en Poza Rica, Veracruz, del reportero de nota roja Carlos Castro, e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

¿Qué medidas de protección tenía Carlos Castro?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Rodríguez comentó que el periodista abandonó las medidas de protección que tenía por su labor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que la Segob y él han tenido comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle: "Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es quien lleva el caso, a la Fiscalía de Veracruz para dar con los responsables".

Acciones de la autoridad tras el asesinato del periodista

La secretaria de Gobernación indicó que Carlos Castro tenía en 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas, pero él las abandonó. Añadió que hay coordinación con la familia y con sus compañeros para la investigación, "de manera que no haya impunidad".

"Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable", expresó la titular de la Segob.