Uruapan clama paz y justicia

URUAPAN, Michoacán.- Nadie entra ni sale sin ser vigilado, ya sea por los ojos del crimen organizado o por el personal de inteligencia, militares y elementos de la Guardia Nacional que han sitiado el municipio de Uruapan tras el asesinato, hace una semana, del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Mientras, en la plaza donde fue perpetrado el homicidio de quien se decía El Señor del Sombrero, siguen intactas las huellas del crimen que mantiene al pueblo de Uruapan, de Michoacán y de México con una sola voz: paz y justicia.

Los habitantes ahora exigen que sea efectiva la seguridad para la ciudadanía y para Grecia Quiroz García, viuda de Manzo Rodríguez y alcaldesa sustituta, pues temen que el narco atente también en su contra.

Los fusiles de asalto, ametralladoras y otras armas de alto poder se asoman al frente de la línea de defensa o, en su caso, de contraataque que ha establecido el Ejército y la Guardia Nacional en todos los puntos de acceso a Uruapan. Los elementos a cargo señalan enfáticos que la tarea es frenar la violencia y detener, si es posible, a los criminales que tienen los pies en el cuello a este pueblo de Michoacán.

Dentro de la mancha urbana las calles y los comercios también están bajo la lupa de los recorridos de los convoyes, por separado de la GN y Defensa, así como el patrullaje de elementos del Servicio de Protección Federal.

Las actividades de la ciudadanía se han restablecido, aunque no dejan de darse unos minutos para volver a la Plaza Morelos donde hace una semana, la noche del sábado 1 de noviembre, los sacudieron los estruendos del arma que asesinó a su alcalde.

"Pues, es que sí se siente su partida del presidente porque él quería hacer las cosas muy bien, pero por cualquier razón no pudo llegar a hacerlo", asegura Rafaela Chávez, habitante de Uruapan.