Tráfico mundial subió 4.1% en agosto

La demanda total de transporte aéreo de carga, medida en toneladas por kilómetro, aumentó 4.1% en agosto en comparación con el mismo mes de 2024, dijo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En su caso particular, las operaciones internacionales aumentaron 5% contra agosto del año anterior.

La capacidad de los aviones, medida en toneladas por kilómetro de carga disponibles, aumentó 3.7% en comparación con agosto de 2024 y 5.5% para operaciones internacionales.

"La demanda de carga aérea creció 4.1% en agosto, marcando el sexto mes consecutivo de crecimiento interanual. Los volúmenes continúan creciendo incluso cuando los patrones de comercio global están cambiando", dijo Willie Walsh, director general de la IATA, por medio de un comunicado.

"La carga aérea se ha beneficiado de un cambio del transporte marítimo para algunos bienes de alto valor, ya que los transportistas intentan minimizar el riesgo de aranceles. Y los patrones de crecimiento indican que algunos se están desviando de América del Norte, impulsando un crecimiento más fuerte en las rutas comerciales entre Europa y Asia, centro de Asia, África y Asia y Medio Oriente y Asia. Esta adaptabilidad es vital mientras los transportistas navegan por el panorama cambiante de la política arancelaria de Estados Unidos", agregó.