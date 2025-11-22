San Judas Tadeo estrena santuario en Xochimilco

El cardenal Carlos Aguiar Retes inauguró oficialmente el nuevo santuario de San Judas Tadeo en Cuemanco, Xochimilco, al designar la parroquia como espacio de peregrinación y sede de celebraciones especiales cada día 28 y durante el festejo anual de octubre.

Con esta elevación, el recinto será punto de referencia para miles de fieles en la Ciudad de México.

Actualmente, la parroquia recibe alrededor de 300 mil visitantes al año, pero las autoridades eclesiásticas prevén un aumento significativo en la afluencia debido a la llegada formal de peregrinaciones. El decreto firmado por el arzobispo establece que el santuario deberá ofrecer medios de formación espiritual, fomentar la liturgia y garantizar la correcta administración de los sacramentos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Durante la ceremonia, el rector del santuario, padre Tharcisse Rukundo, agradeció la designación y reconoció la labor pastoral realizada desde su fundación, destacando también el trabajo del padre Alejandro López. Ambos sacerdotes señalaron que el reconocimiento como santuario responde a una necesidad pastoral ante el creciente flujo de devotos.

¿Qué implicaciones tiene esta inauguración?

La inauguración del santuario de San Judas Tadeo en Cuemanco no solo representa un nuevo espacio para la comunidad religiosa, sino que también se espera que impulse el turismo religioso en la región. Con la designación oficial, se busca atender de manera adecuada a los peregrinos y ofrecer un ambiente propicio para la oración y la reflexión.