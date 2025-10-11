Migrante cubano afectado con gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum

El cubano Adrián Rodríguez, infectado de miasis (enfermedad provocada por la mosca del Gusano Barrenador) que viaja en la caravana migrante que salió de Tapachula hace 10 días, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum le apoyen con un permiso para viajar a la Ciudad de México, ya que está imposibilitado para seguir caminando debido a la herida que le provocó el gusano en la pierna derecha.

El contingente de extranjeros provenientes en su mayoría de Cuba, Haití, Venezuela, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Centroamérica, descansan en el parque de esta ciudad, debido a que muchos presentan quebrantos de salud.

Adrián, de 27 años, padre de dos menores de seis y un año y cinco meses de nacido, relató que abandonó su natal pueblo Artemisa, para buscar una vida mejor en México que le permita ayudar a su familia, ante la difícil situación que se vive en Cuba.

Abundó que llegó a México el 28 de julio del presente año y, al día siguiente acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para tramitar una cita que le permita aplicar al estatus de refugiado.

Durante dos meses trabajó en un lavado de autos en Tapachula con un sueldo de 150 pesos, pero en los últimos días, sólo lo requerían en el trabajo la mitad de la semana, dinero que apenas le alcanzaba para la renta y comida.

De igual forma, el correo para la cita de la COMAR no le llegó y, por ello, decidió salir en la caravana con la esperanza de que le otorgaran un permiso que le permita llegar a Ciudad de México en busca de trabajo bien remunerado para poder enviarle ayuda económica a sus hijos.

Tras varios días de caminata con la caravana, explicó Adrián que le pareció un granito, que con los días se le infectó.

"Yo creí que era un nacido, me dolía mucho la herida que se hizo más grande, y un amigo se ofreció a curarlo, pero cuando lo revisó me dijo que tenía gusano, que me había cagado la mosca", narró el migrante.

Abundó que con una espina de limón le extrajo varios gusanos y siguió caminando, pero antes de llegar a este municipio, durante la caminata sufrió un desmayo producto de la deshidratación y la infección de la herida.

A pesar de que ha recibido curaciones del sector salud, se le hace imposible seguir caminando en la caravana y, por ello, hizo un llamado a la presidenta para que le apoyen con un permiso.

Debido a que una gran cantidad de hombres, mujeres y niños presentan heridas en los pies producto de las largas caminatas, así como fiebre, tos y problemas gastrointestinales los integrantes de la caravana ha decidido seguir su viaje el lunes o martes.