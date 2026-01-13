Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"

La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".

¿Quién es Luis N y su papel en el CJNG?

En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Acciones de la autoridad en la lucha contra el narcotráfico

Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.