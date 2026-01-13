Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"Acciones de la autoridad en la lucha contra el narcotráfico
La Fiscalía General de la República informó que tras trabajos de inteligencia, en Nayarit, se detuvo a Luis "N", encargado de traficar drogas desde Centroamérica en aeronaves a México y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por Nemesio Oseguera, "El Mencho".
¿Quién es Luis N y su papel en el CJNG?
En una segunda acción, se logró la captura de José "N", jefe de plaza de Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.
Acciones de la autoridad en la lucha contra el narcotráfico
Ulises Lara afirmó que los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
EL MAÑANA RECOMIENDA