Firman acta constitutiva capítulo Tamaulipas 50+1

Con la presencia de destacadas mujeres, en el Senado de la República se llevó a cabo la firma protocolaria del capítulo Tamaulipas del Colectivo 50 + 1, una red unida en contra de las violencias en razón de género, comprometida con la igualdad sustantiva y el empoderamiento, que alienta la participación de las mujeres decidida en la vida pública de México.

Así lo dio a conocer en su intervención la senadora por Tamaulipas Olga Patricia Sosa Ruíz, quien señaló que se trata de una red de mujeres comprometidas con el bienestar de más mujeres porque el Colectivo 50 + 1 representa una fuerza plural que impulsa la transformación estructural, siendo la voz de miles de mujeres anónimas que luchan en el presente por un mejor porvenir.

Como integrante de este importante colectivo integrado por tamaulipecas con trayectoria destacada, la senadora Sosa Ruíz señaló que dentro del colectivo prevalece el respeto para construir espacios de diálogo y libertad, para lograr una sociedad más incluyente, justa e igualitaria.

"Hoy por primera vez en la historia de México tenemos a una mujer presidenta de la república y es muy significativo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en 2008 haya coordinado la defensa del petróleo desde el esfuerzo colectivo de las Adelitas".

Destacó que en esta labor incansable se ha logrado tener paridad en el Congreso de la Unión, así como 13 mujeres gobernadoras, porque las mujeres son protagonistas del cambio cultural, político y social que el país necesita y con estas acciones se reafirma el compromiso para seguir luchando por los derechos de madres e hijas.

En en esta firma protocolaria del Colectivo 50 + 1 capítulo Tamaulipas, participaron las senadoras Malú Michel, Amalia García, Karen Castrejón, Yeidckol Polevsky, Carolina Viggiano, Imelda Sanmiguel y Maki Ortiz, así como la presidenta Nacional de 50 + 1 Claudia Corichi, y la presidenta Tamaulipas de 50 + 1 Andrea García.



