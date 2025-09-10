Capitán Solano gastó 60 millones en apuestas en 5 años

El Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol", recibía de su retiro 18 mil 785 pesos cada mes..., pero en 5 años gastó más de 60 millones de pesos en apuestas en el Hipódromo de las Américas y en casinos.

Solano integraba la red de corrupción en las Aduanas para permitir que entrara huachicol fiscal.

Del 2015 al 2023, el hipódromo y los casinos reportaron 400 alertas a las autoridades hacendarias, por las apuestas del "Capitán Sol", de acuerdo con la investigación de la FGR.

Además tenía 11 cuentas bancarias y había adquirido 8 inmuebles -seis en Veracruz y dos en la CDMX- por 13 millones de pesos.

"No es congruente cómo un jubilado pueda llevar una vida con gastos superiores a 60 millones de pesos, siendo evidente que rebasan sus percepciones como asalariado, tiene un alto manejo de efectivo identificado para el pago de bienes inmuebles y juegos de azar (apuestas), y ha sido señalado por instituciones bancarias por formar parte de una red criminal relacionada con huachicol fiscal", dice la FGR.

El Capitán Solano también recibió 5 millones de pesos del Sindicato de Trabajadores Proactivos de la República, según la indagatoria.