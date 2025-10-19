Suman 6 toneladas de ayuda a afectados por lluvias

ÁLAMO, Ver.- La tripulación del helicóptero ANX-2202 de la Armada de México, encabezada por el capitán Miguel Ángel Cozat Domínguez, lleva seis toneladas de víveres entregadas a damnificados por las lluvias de la semana pasada.

Primero estuvo asignada en Tampico, y hace unos días se trasladó a Poza Rica, Veracruz, ante la situación de emergencia que prevalece. Diariamente, realiza entre tres y cuatro viajes, dependiendo de las condiciones climatológicas, distancia y los puntos para acceder a las comunidades serranas incomunicadas por las afectaciones.

El piloto helicopterista y su equipo de cuatro elementos llevaron el sábado despensas y agua a Chahuatlán, una comunidad serrana de origen náhuatl del municipio de Ilamatlán, Veracruz, colindante con el estado de Hidalgo, misión que calificaron de compleja.

Y es que la aeronave MI17 aterrizó entre arena y grava que arrastró el río que se llevó diversas casas de la comunidad.

"Realmente es impresionante cómo el río creció casi tres, cuatro metros de lo que anteriormente era, donde se llevó aproximadamente 30 casas incluso con familias estando dentro, desafortunadamente hubo fallecidos y la verdad es impresionante lo que está sucediendo ahorita", lamentó el capitán Cozat Domínguez.

Para el capitán, se trató de una misión especial al saber que la ayuda era para esta comunidad de unos 600 habitantes que hablan náhuatl, como su primera lengua.

"De las comunidades que me ha tocado ir a llevar ayuda humanitaria, uno trata de apoyar, animar a la gente que está allá llevándole despensa, medicamentos y esperamos que con todo el esfuerzo del gobierno y de las Fuerzas Armadas esto se pueda restablecer a la brevedad", indicó.

Señaló que en Tampico se reincorporaron al Plan Marina, procedentes del estado de Sonora, donde se encontraban asignados en otras tareas de la Secretaría de Marina (Semar).

"Nosotros nos encontrábamos operando en el estado de Sonora y por la emergencia nos ordenaron concentrarnos en el estado de Veracruz, específicamente en Poza Rica, en virtud de que se había activado el Plan Marina.

Desde que llegamos a Poza Rica hemos llevado aproximadamente seis toneladas de ayuda humanitaria", destacó.

En el sector naval de Boca de Chila, la Marina Armada brindó también apoyo a la comunidad indígena Wixárika afectada por la tormenta "Raymond", ubicada en el poblado Taimarita, municipio de Compostela, Nayarit.

Derivado de los fenómenos meteorológicos que han afectado la zona, personal naval realizó un recorrido en citado poblado, donde se apreció el camino en muy malas condiciones, por lo que se procedió a brindarles apoyo con: limpieza y habilitación de vías de acceso, distribución de víveres, agua potable, así como evaluación de daños.