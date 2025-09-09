Se suicida capitán ligado al huachicol

El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente relacionado con el contrabando de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, se quitó la vida este lunes a las 9:30 horas en el recinto portuario de Altamira, zona de playa de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop) de la Secretaría de Marina en esa entidad.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo con un impacto de bala fue encontrado a bordo de una camioneta en las inmediaciones de la caseta de vigilancia, en la calle Río Tamesí kilómetro 0+720, entre el boulevard De los Ríos y la calle Boca de California.

En redes sociales, la Semar lamentó el fallecimiento del capitán, extendió su pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros y detalló que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden; también reiteró la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el ahora occiso fue señalado por un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) de que en el ejercicio del cargo de titular de la Unaprop supuestamente recibió sobornos por alrededor de 100 mil pesos por cada barco que atracaba y estaba relacionado con la red de contrabando de combustible o huachicol fiscal.

Esa red delictiva era dirigida por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra detenido en el penal de El Altiplano, y su hermano el contralmirante Fernando Farías, actualmente prófugo, ambos cercanos al extitular de la Semar, Rafael Ojeda Durán.

Jeremías Pérez no tenía orden de aprehensión en su contra, pero estaba en la carpeta de investigación. Autoridades estatales manifestaron que la FGR tiene la pesquisa a su cargo, por ser el caso de un elemento naval y porque ocurrió en la jurisdicción federal del puerto de Altamira. El domingo pasado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol.

En esa conferencia, García Harfuch habló de la detención de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas. Los nombres son: Manuel Roberto "N", Climaco "N", Humberto Enrique "N", Sergio "N", Carlos de Jesús "N", Fernando Ernesto "N", Francisco Javier "N", Endira Xóchitl "N", Perla Elizabeth "N", Natalia "N", Ismael "N", Anuar "N", Héctor Manuel "N" y José "N".

En conferencia de prensa, García Harfuch recordó que en marzo pasado informaron sobre un operativo que se realizó en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desarticular organizaciones de tráfico ilegal de hidrocarburos.

En su intervención, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, expuso que dos años antes el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, acudió a la dependencia y les hizo saber sobre los problemas que enfrentaban en varias áreas de la institución.

El fiscal expresó que le pidieron a Ojeda Durán que los ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran esas irregularidades y cómo las iban a resolver.

"Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal", dijo.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, señaló que no pueden ser tibios ante este tipo de actos y que el gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción.

"Se defiende el prestigio de nuestra institución, toda vez que se actúa de manera contundente contra unos cuantos, los cuales no representan una Marina que ha velado por su honor por más de 200 años. En la Marina, la ley es para todos.

"Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad, la transparencia y el Estado mexicano... Los mandamientos judiciales fueron emitidos por un juez penal federal", argumentó.

Hallazgo

