Realizan Seminario contra Trata de Personas en Monterrey

En el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, se realizó el Seminario de Combate a la Trata de Personas, una iniciativa clave para fortalecer las capacidades de prevención y combate contra este delito en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este evento, organizado por la Unidad de Investigaciones (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y apoyado por la oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL), reunió a más de 60 elementos de seguridad pública, investigadores, analistas de inteligencia y primeros respondientes, quienes formarán parte de las fuerzas de seguridad asignadas a los partidos en el estadio BBVA.

En el seminario participaron representantes de FIFA, FEMSA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Grupo Binacional de Trabajo sobre Trata de Personas.

A través de clases magistrales y estudios de caso, los asistentes recibieron capacitación especializada en detección, investigación y atención a víctimas de trata de personas.

Este esfuerzo conjunto busca mitigar los riesgos de explotación que suelen aumentar durante eventos deportivos de gran magnitud, como la Copa Mundial, que atraerá a más de 2 millones de visitantes a Nuevo León.

"Este seminario representa una oportunidad para que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y México aprendan mutuamente, mientras trabajamos juntos para erradicar la trata de personas y garantizar que esta Copa Mundial sea segura y protegida para todos", afirmó la Cónsul General Melissa A. Bishop, del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey.