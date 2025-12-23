Impulsa la EJE una educación electoral

La Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha capacitado a más de 650 mil personas en temas de derecho electoral y democracia desde 2018, a través de programas formativos, cursos en línea, actividades presenciales, conferencias y acciones de divulgación.

La institución destacó que la mayoría de las personas capacitadas son externas, lo que posiciona a la EJE como la institución pública y gratuita con mayor alcance en la formación en materia electoral en el país, reflejando su compromiso con la democratización del conocimiento y el fortalecimiento de la cultura cívica.

¿Cuántas personas han sido capacitadas por la EJE?

En los últimos años, la EJE amplió su cobertura mediante plataformas digitales, foros regionales y audiencias internacionales, lo que permitió llevar contenidos especializados más allá del aula tradicional y acercarlos a distintos sectores de la población.

Detalles sobre la iniciativa Cátedras del Tribunal Electoral

Uno de los proyectos más relevantes es la iniciativa Cátedras del Tribunal Electoral, desarrollada en colaboración con instituciones de educación superior, mediante la cual más de 8 mil 500 estudiantes de licenciatura y posgrado han recibido formación en derechos político-electorales, autoridades electorales y medios de impugnación.

Acciones de la Escuela Judicial Electoral en la democratización del conocimiento

Asimismo, la Escuela Judicial Electoral reportó casi 40 mil visualizaciones en su presencia digital, a través de conferencias, presentaciones de libros y programas especializados, y subrayó que, desde su fundación, se mantiene como una institución pública y gratuita enfocada en fortalecer la justicia electoral y la vida democrática en México.