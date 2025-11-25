Jóvenes atropellados en rodada de influencer

La convocatoria a una rodada organizada por el creador de contenido Adriano Zendejas, conocido como Maestro Shifu, provocó caos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en Ciudad de México. El evento buscaba trasladar a los seguidores desde la colonia Renacimiento hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del segundo día del festival Flow Fest.

¿Qué ocurrió?

La aglomeración provocó que varios jóvenes fueran atropellados por un vehículo que intentaba atravesar la multitud. Las autoridades informaron que los afectados solo presentaron lesiones leves. Este incidente resalta la importancia de la seguridad en eventos masivos y la necesidad de una mejor organización para evitar situaciones de riesgo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han comenzado a investigar el incidente y han emitido recomendaciones para futuros eventos. Se espera que se implementen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La respuesta rápida de los servicios de emergencia fue crucial para atender a los jóvenes afectados.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El caos generado por la rodada de Maestro Shifu no solo afectó a los asistentes, sino que también causó interrupciones en el tráfico de la zona. Las autoridades están evaluando la situación para mejorar la logística de eventos futuros y asegurar que se realicen de manera segura y ordenada.