Adoptan agentes de Tránsito a perrito maltratado

Oficiales de tránsito de la SSC adoptaron a un perrito de dos meses que era maltratado.

En sus labores de apoyo a la vialidad, en el cruce de las calles Corregidora y Correo Mayor, en la Colonia Centro, los policías observaron a una mujer y dos menores de edad, quienes lastimaban accidentalmente con una carriola al pequeño can.

Los efectivos de Tránsito solicitaron a la mujer que si no podía hacerse cargo del pequeño can lo entregará de manera voluntaria,lo cual aceptó.

Una de las políticas adquirir correa, plato y otros accesorios, adems de un pequeño uniforme de la dependencia.

Los oficiales nombraron al can con el nombre de "Aquiles" y ahora está bajo el resguardo de la Dirección de Operación Vial Zona 2 Centro, donde está al cuidado de los efectivos de Tránsito.