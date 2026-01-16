QR será sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad

El estado de Quintana Roo fue elegido para ser sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad Ciudades en Movimiento, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2026 en Cancún. La decisión coloca al estado como un espacio estratégico para el diálogo regional sobre el futuro de la movilidad urbana.

Este encuentro cuenta con el respaldo de organismos internacionales como el World Resources Institute, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Internacional de Transporte Público, Agencia de Cooperación Alemana, entre otros; y participarán ponentes de talla internacional.

¿Qué se discutirá en el Foro de Movilidad?

Cancún fue electo por su relevancia turística internacional y por encontrarse en un momento clave de transformación. El foro permitirá intercambiar experiencias sobre cómo se diseña, regula, financia y opera la movilidad en América Latina.

Rafael Hernández Kotazek, titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, señaló que la entidad "vive un proceso profundo de cambio en la forma de planear y concebir la movilidad, con una visión a largo plazo, que pone en el centro a las personas, la justicia social y el bienestar colectivo."

Además, este encuentro internacional se alinea con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa para consolidar un crecimiento ordenado, sostenible y con prosperidad compartida, así como con el modelo de gobierno humanista con corazón feminista, que prioriza la inclusión, la equidad y el derecho de todas y todos a desplazarse de manera segura, digna y accesible.

Detalles sobre la organización del evento

El Foro reunirá en Cancún a más de 300 autoridades de movilidad y transporte, especialistas y actores estratégicos del sector, con la participación de representantes de México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Chile y Perú, que compartirán experiencias y soluciones para avanzar hacia sistemas de movilidad más sostenibles, integrados e incluyentes.

El evento es organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, como anfitrión, en coordinación con el Ayuntamiento de Benito Juárez mediante el IMPLAN, así como el WRI Ross Center y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones ANPACT, consolidando a Cancún y a Quintana Roo como un punto estratégico de encuentro para la agenda latinoamericana de movilidad.

Impacto del foro en la movilidad urbana

Este foro representa una oportunidad única para que Quintana Roo se posicione como líder en la discusión sobre la movilidad urbana, promoviendo un enfoque que prioriza el bienestar social y la sostenibilidad en el desarrollo de las ciudades.