"Canción sin miedo", el himno feminista de Vivir Quintana

Mientras en las calles de todo México miles de mujeres marchan este Día Internacional de la Mujer, exigiendo justicia por todas las hijas, madres, amigas y hermanas que han sido víctimas de la violencia de género en todas sus expresiones, a través de la Youtube el tema "Canción sin miedo" suena por todo el mundo durante 24 horas.

Por quinto año consecutivo esta canción compuesta por Vivir Quintana suena como un himno del movimiento feminista este 8 de marzo, y fue la propia cantautora mexicana quien la interpretó la mañana de este sábado en la ciudad de Madrid, España, arrancando de esta manera con un maratón de 24 horas, en las cuales "Canción sin miedo" será interpretada ininterrumpidamente es diversos países, idiomas y versiones; dándole una nueva dimensión a esta melodía.

"Canción sin miedo" nació en 2020, por iniciativa de la cantante chileno-mexicana Mon Laferte, quien contactó a Vivir Quintana para pedirle que le compusiera una canción en la cual se tocara el tema de los feminicidios; fue así que el 7 de marzo de 2020, como parte del Festival Tiempo de Mujeres, ambas en el escenario del Zócalo Capitalino, acompañadas por el Coro El Palomar, compuesto por más de 70 cantantes y músicos, la interpretaron por primera vez.

Vivir compartió a CNN Chile ese mismo año, que el tema fue inspirado por su amiga Sandra, quien había sido asesinada una década atrás, por eso fue difícil para ella las primeras ocasiones que la interpretaba, pero esa fue una reacción que compartió con muchas de sus compañeras.

"El primer día que ensayamos había chicas del Palomar que no podían terminar de cantar la canción y si veíamos que alguna compañera estaba llorando, entonces era hacer contención junto con ella y acompañamiento. Así pasaron los días de los ensayos, a veces lloraba una, luego la otra. El día del Zócalo tuvimos el 'soundcheck' a las 12:00 del día, ahí empecé a llorar súper fuerte y no podía parar y entre todas me agarraron y me dijeron: 'no estás sola'. Si te sientes sola nos volteas a ver, acuérdate que somos 40 contigo y Mon va a estar a tu lado", compartió Vivir en esa ocasión.

Un año después la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli presentó su versión, también se realizó otra con fragmentos en maya, y desde entonces cada año ha sido interpretada en diversos países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Perú, Francia, con el fin de crear conciencia y erradicar la violencia de género.

Esta canción se volvió un elemento importante en el movimiento feminista, ya que se convirtió en un himno de sororidad y colectividad entre el género femenino, el cual refleja el dolor que por generaciones las mujeres han tenido que callar, debido a la violencia, la represión y el menosprecio hasta el día hoy, un tema que por desgracia no es exclusivo de México, también se vive en todo el mundo, sin importar el país, la cultura o la religión.

La letra de la canción es la siguiente:

"Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que teman los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.

A cada minuto de cada semana

Nos roban amigas, nos matan hermanas

Destrozan sus cuerpos, las desaparecen

No olviden sus nombres, por favor, señor presidente.

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana.

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que retumbe fuerte: ¡Nos queremos vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas.

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas.

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana.

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que retumbe fuerte: ¡Nos queremos vivas!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

¡Que caiga con fuerza el feminicida!

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sonoro rugir del amor".