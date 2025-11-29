Volaris cancela vuelos por actualización de software

La aerolínea más usada en México, Volaris, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de sus aviones va a cancelar vuelos y a tener retrasos.

¿Qué ocurrió?

Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de sus aeronaves, ha notificado oficialmente que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a nivel global.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En consecuencia, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), autoridad que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo dicha actualización.