Vector pidió revocación de su licencia: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que la revocación de la licencia para operar de la casa de bolsa Vector se realizó a petición voluntaria de la propia entidad y no como consecuencia de los señalamientos emitidos por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

¿Qué motivó la revocación de la licencia de Vector?

En un comunicado, la dependencia federal precisó que la solicitud fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Vector, celebrada el pasado 26 de noviembre, y respondió exclusivamente a los intereses de los socios de la institución financiera.

Hacienda detalló que la petición formal de revocación fue presentada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 1 de diciembre, y que el expediente cumplía plenamente con los requisitos legales, financieros y documentales establecidos en la normatividad vigente.

Detalles sobre la solicitud de revocación de Vector

Posteriormente, el 2 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que era procedente resolver favorablemente la cancelación de la autorización otorgada a Vector, tras evaluar su situación desde los ámbitos legal, operativo y financiero. La SHCP subrayó que la decisión no guarda relación alguna con acciones, investigaciones o medidas adoptadas por autoridades estadounidenses, y rechazó que la revocación de la licencia esté vinculada a los señalamientos recientes de la FinCEN.