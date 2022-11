Cancela ISSSTE reunión con senadoras

"... nos informó que, de forma personal, nos iba a ampliar la información y quedaron formalmente en su oficina de recibirnos hoy, reunión que fue cancelada", dijo en tribuna la senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román.

A causa de esa contratación, informó REFORMA el sábado pasado, nueve personas fallecieron y el tratamiento de dos mil 573 pacientes se vio afectado.

"Por eso estamos exigiendo que nos den información, porque este es un evidente caso de corrupción de esta Administración, no es de ninguna Administración pasada. No tienen a quién echarle la culpa y lo peor es que no es cualquier área. Estamos hablando del ISSSTE que está jugando con la salud de los mexicanos", planteó la legisladora veracruzana.