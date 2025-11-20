Impulsa fortalecimiento del campo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora por Tamaulipas Olga Sosa Ruíz, reconoció que atender el campo significa procurar bienestar, justicia y dignidad de las campesinas y campesinos y coincidió en que la coordinación institucional y cooperación entre niveles de gobierno, es indispensable para desarrollar estrategias, programas, acciones enfocadas en la mejora del campo, tecnología, digitalización y justicia energética, en una agenda integral para fortalecer la producción del campo mexicano.

Así lo dio a conocer al participar en la reunión de trabajo que sostuvieron las Comisiones Unidas de Agricultura y de Ganadería, en la que estuvieron presentes secretarios de agricultura y desarrollo rural, desarrollo económico y administración del agua, de diversas entidades federativas, en un espacio de diálogo donde se ponderó el diagnóstico y retos que enfrente regionalmente el campo mexicano.

La senadora agradeció al senador Sabino Herrera Dagdug, presidente de la Comisión de Ganadería, por realizar esta reunión de manera conjunta con la Comisión de Agricultura.

La senadora Sosa Ruíz reiteró que la Comisión de Agricultura está abierta al diálogo federalista y atenta a escuchar los planteamientos y necesidades de cada estado, escuchar a quiénes viven y conocen el campo, a quiénes enfrentan día a día retos y oportunidades, así como los impulsores de políticas y programas esenciales para el campo.