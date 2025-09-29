Revisión del Gabinete de Seguridad sobre liberación de ejército de Naasón

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad revisa el caso de 38 integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo que fueron detenidos en un supuesto campo de entrenamiento en Michoacán y liberados por una jueza federal, tras considerar ilegal la captura.

"Lo que define la jueza es que no corresponde los horarios que se puso en la detención ni había orden de cateo. El Gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia", dijo.

"Porque sigue habiendo este hecho, más allá de que a la hora de la detención pudiera haber habido problemas, errores en orden de cateo, que no tengo la certeza, lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía del estado tiene que informar, la jueza encuentra que hay irregularidades en la detención".

El 26 de septiembre, la jueza Yaksi Kinari Alquicira Vázquez ordenó la liberación de los 38 hombres al establecer que la Policía de Michoacán demoró 11 horas en ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República, lo que volvió ilegal la detención.

La defensa alegó que en realidad recibían un curso de defensa para resguardar templos de la iglesia, aunque se aseguraron un arma de fuego, 19 réplicas de fusiles y equipo táctico.

Este lunes Sheinbaum precisó que, más allá de las posibles irregularidades procesales, la existencia de un lugar de entrenamiento ligado a esa organización religiosa es un hecho bajo investigación.

"Lo que sí es cierto es que estaban en un lugar presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen. Es un lugar donde había un campo de entrenamiento. Había armas reales y había réplicas y estaban en entrenamiento. Quien hace la detención es la Fiscalía del estado de Michoacán, pero los lleva a la Fiscalía General de la República dado que había armas de uso exclusivo, armas de fuego", refirió.

A pregunta expresa, expuso que es la primera vez que se detecta un centro de adiestramiento de este tipo y que no se han encontrado otros campamentos vinculados a ese culto.

"No, es la primera vez que se encuentra y tienen que seguir las investigaciones para poder informar a todos, primero que se siga la investigación en términos penales y después informar a la gente, incluso a los que pertenecen a esta Iglesia o no pertenecen, qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar", afirmó.