Gobierno inicia mesa de diálogo con agricultores

La Secretaría de Gobernación ha iniciado este martes una mesa de diálogo con los campesinos y agricultores después de que bloquearan las carreteras de al menos 22 Estados del país durante el lunes para reclamar un aumento de los precios de sus cosechas, discutir la Ley de Aguas y mostrar el descontento con la inseguridad, según han recogido los diarios nacionales. Es el nuevo paso en el pulso que el Gobierno de México y los agricultores mantienen desde finales de octubre, cuando comenzaron a cortar las principales vías del país para exigir respuestas a la crisis que vive el campo.

Los bloqueos que afectaron a la mayoría de territorios del país han comenzado a reducirse en las últimas horas. La polémica por esos cortes en las carreteras se ha avivado este último día, después de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descalificara el lunes las movilizaciones bajo el argumento de que tenían tintes políticos. La jefa de la dependencia también afirmó que se habían abierto "carpetas de investigación" a los líderes de las protestas por los cortes en las carreteras.

¿Cuál fue la respuesta de los agricultores?

La respuesta a esos comentarios no tardó en llegar. El integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y exdiputado federal del Partido del Trabajo (PT), Eraclio Rodríguez, reaccionó contundente: "Decir que hay intereses de partidos políticos es el discurso más tonto que he escuchado". La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado este martes en su habitual conferencia de la mañana que los comentarios de Icela Rodríguez fueron malinterpretados. "Nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse", ha defendido.

El diario Reforma ha recogido el desencuentro del Frente y la Asociación Nacional de Transportistas, las dos grandes agrupaciones que convocaron los cortes en las carreteras, con los agricultores de Guanajuato, encabezados por Mauricio Pérez, a los que han señalado poco antes de la entrada a la mesa de diálogo. "Los que ingresaron que son de Guanajuato no representan al Frente, ellos son los mismos que acordaron con el Gobierno los 950 pesos de apoyo y el Gobierno salió a decir públicamente que ya se habían arreglado con ellos. ¡Esos se mueven aparte!", ha expuesto Rodríguez, en las declaraciones recogidas por la cabecera.

¿Qué exigen los agricultores?

Los manifestantes piden que sus cosechas sean compradas con el 100% del costo de producción, además de un 30% adicional por la utilidad. Una cifra diferente a la defendida por la Administración de Sheinbaum, que ofrece el pago del 50% de la producción. Los grupos consideran los montos de compra como una parte indispensable en la negociación. "Estamos en plena cosecha y necesitamos vender para pagar todos los compromisos financieros que tenemos con las casas comerciales, que son los únicos que no fían y no podemos quedarles mal", exponía el integrante del Frente.