Hallan sin vida a hotelero de Campeche; fue secuestrado

Hallan sin vida a hotelero de Campeche; fue secuestradoEl empresario hotelero Manuel Grajales fue encontrado muerto en una zona rural de Campeche.
Con sus 90 años recién cumplidos, el empresario hotelero de Candelaria, Campeche, Manuel Grajales, secuestrado el pasado 1 de septiembre, apareció muerto en una zona rural de la entidad.
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó este viernes el hallazgo y reveló que ya se sigue una línea de investigación para dar con los responsables del presunto asesinato.
Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche, y se averiguó que tuvo 3 hijos.
Una de ellas reveló en redes sociales que su padre sería velado en su domicilio de Candelaria, Campeche, y posteriormente incinerado.
El hotelero había sido secuestrado el pasado 1 de septiembre y sus familiares pedían que fuera entregado debido a su edad y enfermedad.
La FGECAM, en escueto boletín, reveló que el cuerpo del hotelero fue encontrado sin signos vitales en una zona rural de Campeche.