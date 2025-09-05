Hallan sin vida a hotelero de Campeche; fue secuestrado

Con sus 90 años recién cumplidos, el empresario hotelero de Candelaria, Campeche, Manuel Grajales, secuestrado el pasado 1 de septiembre, apareció muerto en una zona rural de la entidad.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó este viernes el hallazgo y reveló que ya se sigue una línea de investigación para dar con los responsables del presunto asesinato.

Grajales era un conocido hotelero de Candelaria, Campeche, y se averiguó que tuvo 3 hijos.

Una de ellas reveló en redes sociales que su padre sería velado en su domicilio de Candelaria, Campeche, y posteriormente incinerado.

El hotelero había sido secuestrado el pasado 1 de septiembre y sus familiares pedían que fuera entregado debido a su edad y enfermedad.