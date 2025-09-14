Semana Nacional de Salud Pública llega a más de 26 millones, resaltan

La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la Semana Nacional de Salud Pública 2025, realizada del 6 al 13 de septiembre en toda la República mexicana, bajo el lema "Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar", concluyó con resultados históricos que superaron las metas nacionales establecidas.

A través de un comunicado, explicó que la meta planteada para esta edición fue de 20 millones de personas alcanzadas y 30 mil actividades realizadas. Sin embargo, dijo, los resultados superaron ampliamente esas cifras, porque se llevaron a cabo 35,668 actividades de promoción y prevención de la salud y se alcanzó a 26.2 millones de personas en todo el territorio nacional, es decir, un 131% de la cobertura poblacional planteada como meta original.

Aunado a ello, detalló que la Semana Nacional de Salud Pública no sólo acercó la prevención a las comunidades, sino que también permitió realizar diagnósticos y generar indicadores que muestran cómo se encuentra la salud de la población, constituyendo una herramienta estratégica para orientar políticas públicas y fortalecer la atención primaria.

Semana Nacional de Salud Pública 2025 incluye campañas de vacunación contra VPH y sarampión

Además, indicó que las acciones implementadas incluyeron campañas de vacunación, con la aplicación de 7,862 dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como 385,955 dosis contra sarampión, fundamentales para proteger a la niñez y prevenir brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.

Añadió que el esfuerzo fue posible gracias a la participación coordinada de las 32 entidades federativas, instituciones del sector salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobiernos locales, medios de comunicación y la participación activa de las y los mexicanos.