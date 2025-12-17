Profepa pide evitar regalar animales silvestres en Navidad y Reyes

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que las fiestas decembrinas representan un enorme riesgo para los animales silvestres, debido a que el tráfico ilegal de especies aumenta, trayendo consigo pérdida de biodiversidad.

Por este motivo, la dependencia federal relanza en 2025 la campaña "Tu casa no es su casa", que hace un llamado a no adquirir ni regalar animales como reptiles, tarántulas, guacamayas, loros, pericos, tucanes y primates.

"Te invitamos a decirle NO al tráfico ilegal de especies, delito que amenaza a la biodiversidad y que es castigado por nuestras leyes", señala.

¿Qué acciones toma Profepa para proteger a los animales?

La campaña de la Profepa refrenda los siguientes puntos:

- Los animales silvestres no son mascotas.

- Comprar o regalar flora y fauna silvestre promueve las redes ilegales de tráfico que tanto afectan a nuestra biodiversidad y a los ecosistemas.

- La tenencia irresponsable de algún ejemplar puede representar riesgos sanitarios para el animal y para las personas alrededor.

- Los animales silvestres necesitan a su comunidad y su entorno natural para sobrevivir.

La Procuraduría recalcó que la extracción de fauna y flora silvestre tiene muchísimas implicaciones negativas para el individuo, su grupo y para su ecosistema.

Impacto del tráfico ilegal de especies en la biodiversidad

Cada ejemplar entregado como regalo, explicó, es arrancado de su hábitat, lo que significa la ruptura de un sistema completo, pues afecta cadenas ecológicas y reduce la capacidad de poblaciones para recuperarse.

Además, advirtió que la captura y el traslado de estos animales implica altos niveles de estrés, deshidratación, lesiones y, en muchos casos, la muerte.

Profepa señaló que 70% de los ejemplares mueren durante estas etapas, ya que comúnmente enfrentan malas condiciones durante su captura, acopio, traslado y comercialización, proceso que les causa sufrimiento.

Consecuencias de tener animales silvestres como mascotas

Alertó también que, de llegar a una casa humana, estas nuevas condiciones rara vez son adecuadas, al tratarse de espacios reducidos, sin higiene y clima adecuados, con dietas que no corresponden a sus necesidades biológicas.