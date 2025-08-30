Reforma Fiscal en Paquete Económico 2026: Impacto en Refresqueras Previsto

En reunión plenaria con los diputados federales de Morena, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, adelantó que en el Paquete Económico 2026 que el Ejecutivo enviará el próximo 8 de septiembre, contendrá modificaciones en los impuestos a las empresas refresqueras.

"En el Paquete Económico, seguramente, van a tener mucho cabildeo, porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras", comentó a los legisladores de la mayoría.

La modificación se presentará luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará, el pasado 27 de agosto, una campaña nacional para desincentivar el consumo de refrescos, debido a que "el azúcar en exceso representa un alto riesgo para la salud, y está asociado a la diabetes y a la hipertensión".

La consejera jurídica del Ejecutivo federal también les dijo a los diputados de Morena que la reforma a la Ley Aduanera que enviará Sheinbaum, causará molestia a muchos.