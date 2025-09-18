Claudia Sheinbaum pide investigar origen de amparos a hijos de AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue quién presentó los amparos que presuntamente se promovieron a nombre de los hijos del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que el propio Andrés Manuel López Beltrán desmintiera haberlos tramitado.

"Ya salió Andrés Manuel López Beltrán a decir que es falso, absolutamente falso que se hayan puesto estos amparos por parte de él o de sus hermanos. Segundo, hay un abogado que también dijo: usaron mi nombre, usurparon mi nombre para poner el amparo. Entonces, ¿qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar", expresó.

Sheinbaum sostuvo que se trata de una campaña política para desprestigiar al ex Presidente López Obrador y a su familia.

"Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo, ¿cómo es posible?, no sé quién, pero tiene que saberse quién, tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué", expresó la Presidenta.

"¿Cómo es posible que a los hijos del Presidente López Obrador (sic) alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del País, con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política, política, en contra de nuestro movimiento y el Presidente López Obrador (sic) y sus hijos".

"Quien nos escucha, quien nos ve, imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice no me vayan a investigar, a cualquiera de ustedes, imagínense".

"¿Cuál sería el objetivo? Desprestigiarlos".

La Mandataria subrayó que los documentos se difundieron de inmediato en redes sociales y medios de comunicación.

"Lo que es importante para todos nosotros, todo el pueblo de México, ¿cómo es posible que alguien, quién sabe quién, ampare a otra persona a su nombre, usando sus nombres? Ah y después se filtra a los medios y a las redes, casualmente, de inmediato, se pone el amparo y al minuto ya está en las redes y al minuto ya está en REFORMA, ya está en El Universal. ¿No les parece extraño?", cuestionó.

"Sí se tiene que saber quién puso esos amparos, porque tiene un sentido de desprestigiar y calumniar a unas personas y tiene un sentido de dañar al Presidente López Obrador (sic) y lo que representa nuestro movimiento, evidente".

"Son demasiado burdos, burdísimos. Afortunadamente muy rápido les contestaron, Andrés Manuel López Beltrán contestó", agregó.