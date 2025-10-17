Sheinbaum habla sobre impuestos a refrescos y bebidas azucaradas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la intención del gobierno federal en aumentar los impuestos a refrescos y bebidas azucaradas no es recaudar más dinero, sino que se consuman menos estas bebidas por su daño a la salud.

La Mandataria federal señaló que es "doblemente bueno" el que las refresqueras hayan acordado bajar 30% de calorías a los refrescos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que a la par se impulsará una campaña contra el consumo de refrescos y `comida chatarra´.

"El objetivo no es recaudar dinero sino que se consuma menos. Ese es el objetivo (...) ¿Qué objetivo tiene? Que si destinabas 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, pues esos 100 pesos los sigas destinando nada más que vas a comprar menos refrescos. Ese es el objetivo: consumir menos.

"Si además de eso, logramos que las refresqueras digan `bueno le vamos a bajar 30% a la fórmula de producción de la Coca Cola o de otros refrescos o de otras bebidas azucaradas, pues es doblemente bueno. Porque además de consumir menos pues vas a consumir a partir de cierta fecha menos azúcar por bebida" dijo.

Señaló que con la campaña `Vive Saludable, Vive Feliz´ en donde se mide tallas, peso y condiciones de los estudiantes de primaria se ha encontrado que ha aumentado el problema de obesidad y diabetes, lo cual, indicó, diversos estudios han demostrado que esto está asociado esencialmente al consumo excesivo al consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas.

"Entonces el objetivo es prevenir, prevenir, prevenir, prevenir, prevenir. El objetivo en la salud de las y los mexicanos porque los efectos de una persona diabética en el mediano plazo son grandísimos, gravísimos. Disminuyen, no solo la vida esperanza de vida, sino también la calidad de vida y la cantidad de medicamentos que se tiene que dar asociadas estas enfermedades. Entonces ese el objetivo: la salud de las y los mexicanos", señaló.