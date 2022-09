Camioneta a exceso de velocidad atropella a un ciclista y huye en Insurgentes

Una persona que conducía una camioneta blanca a exceso de velocidad se dio a la fuga después de atropellar a un ciclista sobre avenida Insurgentes y la calle de Niza, en la Ciudad de México.

Un motociclista captó el momento en el que la camioneta embistió al ciclista y, aunque se detuvo unos momentos, después huyó.

Según el video, el conductor de la camioneta blanca trató de frenar y esquivar al ciclista, sin éxito, pero sí lo derribó.

En el video, que se hizo viral en redes sociales, se ve al ciclista levantarse, mientras se sacude el brazo, sin que los tripulantes de la camioneta se bajen para ver si estaba bien el atropellado.

En lugar de ayudarlo, el conductor de la camioneta que llevaba encendida una sirena salió del camino y se fue sin dejar rastro, mientras el ciclista era auxiliado por otras personas.

"Aquí traigo el video, si lo quieres ver porque ya se fue", dijo un motociclista.

El ciclista afirmó que la camioneta lo aventó y afortunadamente que no tenía lesiones, pero sí dañó a su bicicleta

"Fue un susto, me aventó bien cabrón. Más que nada me asustó. Dije: ´Ay güey´, sí me metí un golpazo, pero siento que no es nada grave", señaló el afectado.

Motero capta el momento en que camioneta embiste a ciclista y después huye, ocurrió en Av. Insurgentes y Niza. #CdMx. #Videopic.twitter.com/9fEieStoIn — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 15, 2022

Tras la difusión del video, las opiniones de los internautas se dividieron entre los férreos defensores de los ciclistas y a quienes lo culpan porque no se alertó por la sirena que llevaba encendida la camioneta.