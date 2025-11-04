Flota se modernizará ante decreto para importar vehículos de carga

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, aseguró que el decreto que prohíbe la entrada al país de camiones de carga usados con más de una década de edad es un paso rumbo a la renovación de este tipo de vehículos.

Durante la presentación del decreto "Acuerdo por el que se dan a conocer las condiciones ambientales a que se sujetará la importación de vehículos usados equipados con motor a diésel y con peso bruto vehicular mayor a 3 mil 857 kilogramos", el líder de los transportistas de carga dijo que "el nuevo Acuerdo, representa un paso decisivo hacia la modernización de la flota del autotransporte de carga en México...".

Afirmó que con ello se establecen "condiciones más justas, sostenibles y responsables" en el sector que permitirá la renovación de los vehículos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El presidente de la Canacar señaló que el acuerdo para impedir la importación de vehículos de carga de más de 10 años de antigüedad "es el resultado de más de dos años de trabajo técnico, diálogo constructivo y colaboración interinstitucional".

Frente a los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el líder de la Canacar explicó que fue el esfuerzo del sector público y privado que tuvo como "propósito de atender una situación que por años afectó al sector y que hoy encuentra una solución integral, equilibrada y con visión de futuro".

¿Qué beneficios traerá el decreto?

Consideró que este decreto "impulsará la generación de empleos y con ello que se renueve la flota con unidades más eficientes, seguras, con menor impacto ambiental, privilegiando la salud de los operadores, la seguridad vial y de esta forma un beneficio para la sociedad".